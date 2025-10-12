Sinner torna in campo al King Six Slam | ecco quando e contro chi giocherà
Dopo i crampi che lo hanno costretto al ritiro al Masters 1000 di Shanghai, Jannik Sinner è rientrato a Montecarlo dove ha ripreso ad allenarsi recuperando al meglio la sua forma fisica per farsi trovare pronto all'imminente appunto con il Six King Slam, il torneo esibizione che si tiene a Riyadh, in Arabia Saudita, che ospita alcuni tra i migliori tennisti del pianeta. Chi sono i partecipanti. Oltre a Jannik, a contendersi il ricchissimo montepremi (al vincitore andranno ben 6 milioni di euro) ci saranno Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas, quest'ultimo subentrato al posto del britannico Jack Draper che ha dato forfait. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: sinner - torna
Sinner-Auger Aliassime diretta 6-1, 3-6, 6-3, 1-2: Jannik torna avanti di un set, in palio la finale degli Us Open con Alcaraz
Sinner-Auger Aliassime diretta 6-1, 3-6, 6-3, 1-1: Jannik torna avanti di un set, in palio la finale degli Us Open con Alcaraz
Sinner, niente Toronto: quando torna in campo Jannik
Jannik Sinner torna in campo: parata di stelle a Doha con Alcaraz, Djokovic e non solo Vai su Facebook
Sinner torna a casa per gli esami: poi il Six Kings Slam in Arabia #tennis #sinner #janniksinner - X Vai su X
Sinner, quando torna in campo? Jannik parte per il Six Kings Slam - Il tennista azzurro è pronto a tornare in campo dopo il ritiro per crampi al Masters 1000 di Shanghai. Riporta msn.com
Jannik Sinner, quando torna in campo. I prossimi impegni dell'altoatesino: dal Six Kings Slam alle Finals di Torino - Jannik Sinner, che ha lasciato la Cina in mattinata per tornare a Montecarlo, ha solo bisogno di qualche giorno di riposo". Come scrive corrieredellumbria.it