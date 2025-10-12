Sinner torna in campo al King Six Slam | ecco quando e contro chi giocherà

Dopo i crampi che lo hanno costretto al ritiro al Masters 1000 di Shanghai, Jannik Sinner è rientrato a Montecarlo dove ha ripreso ad allenarsi recuperando al meglio la sua forma fisica per farsi trovare pronto all'imminente appunto con il Six King Slam, il torneo esibizione che si tiene a Riyadh, in Arabia Saudita, che ospita alcuni tra i migliori tennisti del pianeta. Chi sono i partecipanti. Oltre a Jannik, a contendersi il ricchissimo montepremi (al vincitore andranno ben 6 milioni di euro) ci saranno Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas, quest'ultimo subentrato al posto del britannico Jack Draper che ha dato forfait. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

