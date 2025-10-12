sinner gelato problemi di soldi e annuncio sconvolgente

I fan di Jannik Sinner sono rimasti senza parole dopo l’ultimo annuncio: nessuno avrebbe mai potuto immaginare un problema di soldi. La vittoria nel torneo ATP 500 di Pechino ha permesso a Jannik Sinner di portarsi a casa oltre 750.000 dollari, vale a dire circa 637.000 euro al cambio attuale. Una somma che va ad arricchire ulteriormente la cifra incassata dal campione italiano in questo 2025 e in tutta la sua carriera: solo quest’anno i premi hanno superato i 12 milioni di dollari (circa 10,3 milioni di euro), mentre se si guarda al montepremi complessivo guadagnato da quando è nel circuito ATP siamo all’incirca sui 50 milioni di dollari (oltre 43 milioni di euro). 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

