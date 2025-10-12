Sinner è arrivato a Riad per il Six Kings Slam Domani il primo allenamento
Jannik debutterà mercoledì (diretta Netflix) contro Tsitsipas alle 18.30. In serata ha raggiunto l'Arabia Saudita. Con lui Vagnozzi e il fisioterapista Resnicoff. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: sinner - arrivato
Sinner in vacanza in Sardegna: «Arrivato in elicottero con Laila Hasanovic». Gli indizi sui social e il forfait a Toronto
Colpo di scena Sinner, addio agli Us Open: annuncio appena arrivato
Kudermetova, la cena con Sinner finisce malissimo: "Non è neppure arrivato"
#Sinner si arrende per i crampi che non gli permettono di continuare la partita giunta al 3 set. Un vero peccato visto che nel secondo era arrivato a 2 palle dal match. Merito comunque a #Griekspoor che ha ben giocato e soprattuto servito con grande efficacia - X Vai su X
Jannik Sinner è arrivato a Pechino e porta le sue borse come una persona normale - facebook.com Vai su Facebook
Atp Pechino, Sinner è arrivato nella capitale cinese. VIDEO - Abbracci, gadget regalati e tanti sorrisi: così Jannik Sinner è stato accolto dai tifosi a Pechino. Segnala sport.sky.it
Sinner, dalle vesciche ai crampi: i sette ritiri che hanno fermato Jannik, quanto pesano gli ultimi due - Dal 2020 ad oggi Sinner è stato costretto sette volte ad alzare bandiera bianca: dalle vesciche ai crampi di Shanghai, tutti gli infortuni patiti da Jannik. sport.virgilio.it scrive