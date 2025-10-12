Sinner è arrivato a Riad per il Six Kings Slam Domani il primo allenamento

Gazzetta.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik debutterà mercoledì (diretta Netflix) contro Tsitsipas alle 18.30. In serata ha raggiunto l'Arabia Saudita. Con lui Vagnozzi e il fisioterapista Resnicoff. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sinner 232 arrivato a riad per il six kings slam domani il primo allenamento

© Gazzetta.it - Sinner è arrivato a Riad per il Six Kings Slam. Domani il primo allenamento

In questa notizia si parla di: sinner - arrivato

Sinner in vacanza in Sardegna: «Arrivato in elicottero con Laila Hasanovic». Gli indizi sui social e il forfait a Toronto

Colpo di scena Sinner, addio agli Us Open: annuncio appena arrivato

Kudermetova, la cena con Sinner finisce malissimo: "Non è neppure arrivato"

Atp Pechino, Sinner &#232; arrivato nella capitale cinese. VIDEO - Abbracci, gadget regalati e tanti sorrisi: così Jannik Sinner è stato accolto dai tifosi a Pechino. Segnala sport.sky.it

Sinner, dalle vesciche ai crampi: i sette ritiri che hanno fermato Jannik, quanto pesano gli ultimi due - Dal 2020 ad oggi Sinner &#232; stato costretto sette volte ad alzare bandiera bianca: dalle vesciche ai crampi di Shanghai, tutti gli infortuni patiti da Jannik. sport.virgilio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sinner 232 Arrivato Riad