Sindaco guarisce per intercessione di Carlo Acutis e gli rende un pubblico omaggio
Il sindaco di Barbata, dopo una guarigione miracolosa avvenuta per intercessione di Carlo Acutis, canonizzato a breve, gli ha reso un pubblico omaggio nella cittadina. Carlo Acutis sarà Beato ancora per poco: il 7 settembre avrà luogo la cerimonia di canonizzazione e a tutti gli effetti assumerà il titolo di Santo. È una figura sempre. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
In questa notizia si parla di: sindaco - guarisce
Sindaco guarisce per intercessione di Carlo Acutis e gli rende un pubblico omaggio
Il Sindaco di Betlemme Maher Nicola Canawati al FUOCO DELLA PACE Fraternità Evangelii Gaudium Vai su Facebook
Teatro San Carlo, nuovo scontro nomina bis di Macciardi. Il sindaco: «Inaccettabile» - Se ieri doveva essere l’ultimo giorno utile per trovare una soluzione politica ed evitare il ricorso ai giudici, è stata invece la giornata in cui si è ... Lo riporta ilmattino.it
Teatro San Carlo, il sindaco Gaetano Manfredi : «Guardiamo al futuro» - Lo scenario è quello di Città della Scienza dove è in corso un convegno sull’intelligenza artificiale al servizio dei beni comuni. Segnala ilmattino.it