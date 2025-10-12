Sindaco guarisce per intercessione di Carlo Acutis e gli rende un pubblico omaggio

Il sindaco di Barbata, dopo una guarigione miracolosa avvenuta per intercessione di Carlo Acutis, canonizzato a breve, gli ha reso un pubblico omaggio nella cittadina. Carlo Acutis sarà Beato ancora per poco: il 7 settembre avrà luogo la cerimonia di canonizzazione e a tutti gli effetti assumerà il titolo di Santo. È una figura sempre. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

