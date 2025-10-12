Silvia Salis l’ascesa e la corte di amici della sindaca anti Schlein
Ha marciato a braccetto di Maurizio Landini in nome dell’antifascismo. Ha paragonato l’eccidio nazifascista di Stazzema con gli attacchi israeliani a Gaza. Ha benedetto la partenza della Flottilla, come sedicente rappresentante dell’Italia. Sempre con la fascia tricolore in bellissima vista. Silvia Salis, spumeggiante sindaca di Genova, è già l’anti Schlein, affannata segretaria del Pd. Sarà lei, giurano gli eterni volponi, la prossima candidata premier. Non c’è diritto civile o disuguaglianza per cui l’erede designata non si batta con tenacia. A movimentista, movimentista e mezzo. I finanziatori e la “sinistra borghese”. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: silvia - salis
Renzi apre la Leopolda al governo con Piantedosi e Crosetto. Da Silvia Salis a Sala e Gualtieri: il ritorno (da protagonisti) dei sindaci
Il piano “segreto” Renzi-Franceschini: il gatto e la volpe sfidano il Pd e sognano Silvia Salis come anti-Meloni
Silvia Salis: «Adesso faccio la sindaca ma domani chissà: la Sinistra deve trovare una guida»
Oggi a Genova per partecipare al congresso di Area Democratica, e ho colto l’occasione per andare a trovare la sindaca Silvia Salis e per andare a salutare gli amici di Music for Peace. Hanno mobilitato decine di migliaia di persone e raccolto 500 tonnellate - facebook.com Vai su Facebook
Armocromia dem. Elly Schlein vede Silvia Salis, "incontro di sostegno" - X Vai su X
Alla corte della Salis: tra nobili, manager e donatori eccellenti la nuova stella della sinistra prêt-à-porter - I finanziatori delle elezioni della sindaca di Genova sono tutto fuorché rappresentanti del popolo e della sinistr ... Da panorama.it
Amt, Salis: “Operazione verità, perdite fino a 99 milioni. Ma rimarrà pubblica” - Salis su Amt: "Oscillano fra i 71 e i 99 milioni di euro le perdite di bilancio, serviva un’operazione verità nei confronti dei cittadini: ma l’azienda ... Si legge su ilsecoloxix.it