Siltanen Juve occhi in Svezia per il regista del futuro | scout bianconeri stregati dal classe 2007 del Djurgarden che piace a mezza Europa La valutazione e il piano del club

Siltanen Juve, occhi in Svezia per il regista del futuro: gli aggiornamenti sul talento finlandese che piace ai bianconeri. Il calciomercato Juve guarda al futuro e ha messo nel mirino uno dei talenti più puri del calcio nordeuropeo: Matias Siltanen. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri si sono iscritti alla corsa per il centrocampista finlandese classe 2007, attualmente in forza agli svedesi del Djurgården. Cresciuto come mediano davanti alla difesa, Siltanen è considerato il talento più dirompente del suo Paese. A soli 18 anni, è già un perno della nazionale Under 21 finlandese e si sta imponendo come uno dei migliori registi del campionato svedese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

