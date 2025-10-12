Si sono riaccese le luci alla stazione degli autobus di San Donato, in corrispondenza del terminal della M3. Il grande hub per il trasporto su gomma, punto di riferimento per centinaia di pendolari in arrivo da tutto il Sud-Est Milanese, ma anche dal Lodigiano e dal Cremasco, è rimasto per settimane senza luci, con le aree di attesa che, dopo il tramonto, piombavano nel buio. Da qualche giorno, anche grazie a una mobilitazione "dal basso", il problema è stato finalmente risolto. A segnalare il disagio sono stati il comitato "Pendolari in lotta" e la lista civica Paullo Nuova, che hanno raccolto le lamentele dei viaggiatori, eseguito sopralluoghi e fatto da cassa di risonanza, contribuendo così a sensibilizzare gli enti competenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sicurezza: pensiline al buio, si riaccendono le luci alla stazione dei bus