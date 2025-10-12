Sicurezza l’appello di Parenti | I partiti facciano fronte comune Solo uniti si può migliorare la città
"Nella zona dell’ex studentato delle Costellazioni accade un po’ di tutto e sempre, ma non solo, lì: vogliamo più sicurezza per la nostra città, per tutta la città ed è la politica che deve muoversi". A parlare è Walter Parenti, portavoce del comitato Villaggio Zeta che ieri mattina era in centro, sotto i portici, con un banchetto insieme ad altri cittadini. Un’iniziativa che segue la protesta ’Basta paura’ in autostazione. "Si sono fermate tante persone a chiedere informazioni, a cercare di capire quello che sta succedendo, e nel nostro piccolo abbiamo dato le nostre spiegazioni. Noi come comitato siamo attivi dal 2005 e di manifestazioni ne abbiamo organizzate tante con altrettanti cartelli: siamo stanchi di essere derubati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
