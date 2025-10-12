Sicilia spaccata tra turismo glamour incendi e infrastrutture al collasso L’isola che sogna la destagionalizzazione fa i conti con siccità e disservizi

Dando uno sguardo all'estate appena trascorsa in Sicilia, tornano alla mente le parole dello scrittore Gesualdo Bufalino, che descrive l'isola come "un mischia di lutto e luce ": da un lato sui social spopola il suo lato glamour, con pop star come Dua Lipa a Palermo e Charlie XCX che si sposa alla Tonnara di Scopello, dall'altro ettari di terra bruciano per colpa degli incendi, oltre 4.000 tra maggio e luglio 2025. L'isola oscilla sempre più tra l'essere sotto il suo potenziale e oltre le proprie capacità, tra desolazione e overtourism. Alla BIT 2025 la Regione ha presentato la strategia di destagionalizzazione e delocalizzazione con il progetto "Sicilia d'inverno".

