Si sente male sul sentiero | muore escursionista bresciano

Non è stato un incidente, ma un malore improvviso a spezzare la vita di Luigi Pizzamiglio, 65 anni di Verolanuova, mentre stava camminando lungo i sentieri del Pizzocolo sopra Toscolano Maderno.L'escursione era iniziata ieri mattina in compagnia di alcuni conoscenti, approfittando della giornata. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

