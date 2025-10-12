Si sente male sul sentiero | muore escursionista bresciano
Non è stato un incidente, ma un malore improvviso a spezzare la vita di Luigi Pizzamiglio, 65 anni di Verolanuova, mentre stava camminando lungo i sentieri del Pizzocolo sopra Toscolano Maderno.L'escursione era iniziata ieri mattina in compagnia di alcuni conoscenti, approfittando della giornata. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: sente - male
Grave incidente in Brianza: si sente male e perde il controllo dell'auto. Elicottero in azione
Medico del 118 si sente male in servizio e muore dopo una corsa disperata in ospedale
Bagnante si sente male in spiaggia a Vico Equense, trasportato in ospedale con l’elicottero
Si sente male dopo aver fumato uno spinello fuori dalla scuola: trovato e denunciato il pusher - facebook.com Vai su Facebook
Marittimo si sente male in mare aperto -> - X Vai su X
Si sente male lungo il sentiero attrezzato, 11enne trasportato in ospedale dall'elicottero di soccorso - È successo nel primo pomeriggio di oggi (10 ottobre) lungo il sentiero del Kaiserjäger, che conduce in ... Scrive ildolomiti.it
Si sente male durante un'escursione in quota con la madre: 11enne soccorso con l'elicottero - Soccorso dall’elicottero del Suem e trasportato all’ospedale di Pieve di Cadore. Si legge su nordest24.it