Si schianta con l'auto a Lucrino Bruno muore a 36 anni in un incidente stradale | lutto a Pozzuoli

Fanpage.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente stradale in via Tripergola nella frazione Lucrino di Pozzuoli. Morto 36enne. Lutto nell'area flegrea. Il sindaco Manzoni esprime le condoglianze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

schianta auto lucrino brunoIncidente a Pozzuoli, 36enne si schianta con l'auto: morto - Tragedia a Pozzuoli dove la notte scorsa un 36enne è morto in un incidente stradale. Da msn.com

schianta auto lucrino brunoAccidente Fatal en Lucrino - Tragedia en Pozzuoli donde anoche un hombre de 36 años murió en un accidente de tráfico. Scrive ilmattino.it

