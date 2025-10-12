Si ribaltano con l'auto mentre scendono dal traghetto | paura a Procida

Fanpage.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'automobile con a bordo marito e moglie si è ribaltata mentre scendeva da un traghetto a Procida: tanta paura, ma nessun ferito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ribaltano - auto

Rosignano | Si ribaltano con l'auto dopo lo scontro in A12, soccorse sette persone: in quattro all'ospedale, una è grave

Incidente a Villagrazia di Carini, si ribaltano con l'auto: ricoverati due diciannovenni

Sbandano, urtano muretto e si ribaltano con l’auto nelle campagne: in quattro illesi

Auto ribaltata, traffico in tilt - Ferita e trasportata in ospedale una donna di 75 anni al volante dell’utilitaria che stamattina attorno alle 7. Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Ribaltano Auto Mentre Scendono