Si perde nella fitta vegetazione recuperato dai vigili del fuoco

MAGLIANO IN TOSCANA – Giovane si perde nella fitta vegetazione, recuperato da un intervento dei vigili del fuoco. Due squadre, una del distaccamento di Orbetello ed una del distaccamento volontario di Manciano hanno operato per recuperare un quattordicenne che, rientrando da una battuta di pesca, aveva probabilmente perso l’orientamento all’interno della macchia nella zona di Pereta, nel comune di Magliano in Toscana. L’allarme è stato dato dai carabinieri, presenti sul posto e partecipanti alle ricerche e dal padre del ragazzo che, non vedendolo rientrare a casa, si è recato nel posto dove solitamente andava a pescare non trovando traccia di lui. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it