Si perde nella fitta vegetazione recuperato dai vigili del fuoco
MAGLIANO IN TOSCANA – Giovane si perde nella fitta vegetazione, recuperato da un intervento dei vigili del fuoco. Due squadre, una del distaccamento di Orbetello ed una del distaccamento volontario di Manciano hanno operato per recuperare un quattordicenne che, rientrando da una battuta di pesca, aveva probabilmente perso l’orientamento all’interno della macchia nella zona di Pereta, nel comune di Magliano in Toscana. L’allarme è stato dato dai carabinieri, presenti sul posto e partecipanti alle ricerche e dal padre del ragazzo che, non vedendolo rientrare a casa, si è recato nel posto dove solitamente andava a pescare non trovando traccia di lui. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: perde - fitta
Isola d'Elba | Perde l'orientamento e resta bloccato nella fitta vegetazione: salvato turista 60enne
Cacciatore perde l'orientamento a causa della fitta nebbia, lancia l'sos ma i soccorsi non riescono a raggiungerlo - facebook.com Vai su Facebook
Ragazzino di 14 anni si perde nel bosco dopo essere andato a pesca - MAGLIANO IN TOSCANA – È stato recuperato questa notte un raga?zino di 14 anni che si era perso nel bosco dopo essere andato a pesca. Lo riporta msn.com
Alghero, escursionista si perde tra la fitta vegetazione: ritrovato dopo due ore - È stato ritrovato sano e salvo un'escursionista residente a Magenta, nel Milanese, che si era perso nella macchia mediterranea, nella zona di Capo Caccia ad Alghero. Come scrive unionesarda.it