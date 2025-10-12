Si il second hand è lo shopping del futuro | i dati

Un guadagno previsto entro il 2030 di 360 miliardi di dollari a fronte degli attuali quasi 220 miliardi. Questo il destino del second hand, stando ai dati riportati da Vestiaire Collective, portale di vendita e acquisto di abiti di seconda mano. Infatti, tra gli utenti della piattaforma, quasi un terzo dei loro guardaroba è composto da abiti di seconda mano. Il second hand genererà 360 miliardi entro il 2030. La piattaforma ha condotto un’indagine su 7.800 utenti di Vestiaire Collective; l’azienda opera in 70 Paesi. Secondo quando riportato, per l’80% degli intervistati la motivazione principale per acquistare usato è il prezzo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Si, il second hand è lo shopping del futuro: i dati

