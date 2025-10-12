Si frattura la gamba durante un' escursione sull' Etna turista ricoverato a Taormina
Nella giornata di oggi, una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano è intervenuta suionti Sartorius, sul versante nord dell’Etna, per prestare soccorso ad un escursionista di Rimini che ha riportato una sospetta frattura alla gamba destra.L’uomo è stato raggiunto dai tecnici del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
