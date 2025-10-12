Si era tuffato in nuovi abissi di depravazione i suoi crimini vanno oltre l’immaginazione | ucciso in carcere Ian Watkins l’ex frontman dei Lostprophets

Ian Watkins, l’ex frontman della rock band gallese Lostprophets, è stato ucciso nel carcere di Wakefield, dove stava scontando una condanna a 35 anni per reati di pedofilia, tra cui il tentato stupro di un neonato. La polizia, come riporta la BBC, ha arrestato due detenuti, di 25 e 43 anni, con l’accusa di omicidio. L’aggressione è avvenuta sabato mattina, 11 ottobre. In una nota, la polizia del West Yorkshire ha dichiarato di essere stata chiamata dal personale del carcere di HMP Wakefield alle 9:39 per una “ grave aggressione ai danni di un prigioniero “. “I servizi di emergenza sono intervenuti e l’uomo è stato dichiarato morto sul posto poco dopo”, si legge nel comunicato, che non ha fatto esplicitamente il nome di Watkins. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

