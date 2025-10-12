Si chiamava Luciano Di Pasquale l' uomo morto per l' incidente con lo scooterone a Montesilvano
Si chiamava Luciano Di Pasquale e aveva 57 anni l'uomo che è deceduto a Montesilvano a causa di un incidente stradale.Il 57enne, nel pomeriggio di sabato 11 ottobre, stava percorrendo il lungofiume Saline quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo dello scooterone, uno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Montesilvano, si schianta in scooter: Luciano Di Pasquale muore a 57 anni - LA TRAGEDIA MONTESILVANO Quel brodetto di pesce, preparato ieri da Luciano Di Pasquale, 57 anni di Montesilvano, e gustato con la sua famiglia, è stato l’ultimo momento di ... Scrive ilmessaggero.it