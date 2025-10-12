I n palestra, qualche ragazzo si infila i guantoni e inizia l’allenamento. Più avanti, in un’aula si accordano gli strumenti. In un’altra più piccola, piena di capi d’abbigliamento, macchine per cucire e stoffe, ci accoglie sorridendo Yehia che ci presenta la start up Unique Wear: «Facciamo sartoria e stampe digitali, qui puoi creare il tuo brand» dice,orgoglioso.Siamo a Baroni85, nel quartiere di Gratosoglio, periferia sud di Milano, in una ex scuola dell’infanzia riconvertita da fine 2023 in un centro di aggregazione giovanile. Ad accoglierci c’è Chiara Parapini di A ction Aid, l’organizzazione internazionale che, insieme ad altre associazioni, ha vinto il bando del Comune per la gestione del complesso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Si chiamano NEET, sono 1 milione e 300mila ragazzi tra i 15 e i 29 anni che non studiano, né lavorano, né fanno formazione. Una ricerca mostra che tra loro ci sono quelli scoraggiati, o indisponibili, e tante ragazze gravate dai carichi familiari. Reinserirli nel mercato del lavoro e nella formazione non è facile. Ora un programma in Lombardia ci prova con mezzi importanti. Da tradurre in interventi mirati, come quelli di uno spazio alla periferia di Milano