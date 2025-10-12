Si cerca Leo Artin Boschin 21 anni | segnalazioni da Roma ad Arezzo

Ore di apprensione per la scomparsa di Leo Artin Boschin, 21 anni: del giovane non si hanno notizie dalla notte del 9 ottobre, quando è uscito di casa a Trastevere intorno alle 2. Sui social rimbalzano gli appelli, mentre associazioni e forze dell'ordine ampliano le ricerche in più territori. Un'assenza che attraversa città e confini.

Leo Artin Boschin scomparso a Roma, l'appello per ritrovarlo - Capelli castani e occhi verdi, secondo quanto appreso ha con sé il cellulare che finora è risultato spento. romatoday.it scrive

Leo Artin Boschin scompare il 9 ottobre da Roma, ricerche anche a Padova: il 20enne aveva in programma una gita con alcuni amici nella città del Santo - Il ventenne scomparso da Roma lo scorso 8 ottobre, viene ricercato anche nella città del ... Da msn.com