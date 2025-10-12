Si cerca la quadra per Gomez? Il Milan ci prova C’è un fattore che potrebbe fare la differenza
Calciomercato Milan, Joe Gomez sembrerebbe essere ancora il primo nome nella lista del Diavolo. Igli Tare potrebbe provarci a gennaio. Ecco le ultime novità da 'Il Corriere dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: cerca - quadra
Talete, rinviata la nomina dell'amministratore unico: si cerca la quadra sulla riconferma di Genova?
Tudor ancora in cerca della quadra tattica: segnali precisi dalla gara col Milan. E c’è un importante quesito da risolvere. Il tecnico si interroga
In #Germania ore importanti per il futuro dell'auto: il governo cerca la quadra sulla scadenza del 2035 per i motori a scoppio. #Merz la vuole sospendere, una fetta della #Spd no. Il punto di caduta potrebbe essere un'eccezione per le ibride - X Vai su X
Gli alleati di Governo cercano la quadra economica e politica sulle misure in Manovra 2026 tra riforma pensioni, rottamazione cartelle e taglio tasse. - facebook.com Vai su Facebook
Milan, Joe Gomez apre al trasferimento ma la trattativa è difficile: a centrocampo avanti per Rabiot - Le ultime sulla difesa e il centrocampo del Milan: da Joe Gomez a Rabiot Il Milan continua a lavorare in queste ultime ore di calciomercato per rinforzare la squadra a disposizione di Massimiliano ... Si legge su gianlucadimarzio.com
Okafor inizierà il ritiro col Milan ma cerca squadra. Dopo quattro partite col Napoli - Trasferitosi nella finestra invernale di calciomercato dal Milan a Napoli nell'ultimo giorno utile, l'attaccante svizzero ha partecipato alla ... Segnala tuttomercatoweb.com