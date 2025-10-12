Si cala i pantaloni nella basilica di San Pietro e urina sull'altare della Confessione

Momenti concitati nella basilica di San Pietro, dove un uomo è salito sull'altare della Confessione sotto al Baldacchino del Bernini e ha urinato. Subito è intervenuta la gendarmeria vaticana, che lo ha bloccato. Ieri a Piazza San Pietro c'è stato il rosario per la pace con Papa Leone XIV. 🔗 Leggi su Fanpage.it

È riuscito a scavalcare le barriere che proteggono l'altare della Confessione e in pochi secondi ha percorso i gradini più famosi della basilica di San Pietro arrivando davanti alla mensa sacra, dove si è sbottonato i pantaloni e ha urinato. Fermato dalla gendarmeria vaticana.

