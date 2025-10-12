Si avvicina alla ex Ma non potrebbe E scatta l’arresto
Non poteva più avvicinarsi la ex. Da settembre, dopo ripetuti atti persecutori e maltrattamenti in famiglia, aveva iniziato a indossare un braccialetto elettronico. Ma questo non gli è bastato per fermare la sua violenza e i suoi atti persecutori ai danni della donna. Così, un 38enne tunisino senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Imola. I militari dell’Arma, sapendo che il classe 1987 era sottoposto al divieto di avvicinamento all’ex compagna e ai luoghi frequentati dalla stessa, emesso recentemente dal giudice, si sono subito mossi sul territorio a seguito di un’attivazione del braccialetto elettronico pervenuta alla Centrale operativa di Imola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: avvicina - potrebbe
Calciomercato Pisa, Simeone si avvicina? Quell’indizio potrebbe fare la differenza in casa nerazzurra
Dazi, si avvicina la scadenza del primo agosto, ma il «documento potrebbe slittare»
Il lavoro degli scienziati potrebbe aituare a comprendere meglio la composizione di #3I/ATLAS e come si comporta mentre si avvicina al Sole. https://esa.int/Science_Exploration/Space_Science/ESA_s_ExoMars_and_Mars_Express_observe_comet_3I_ATLA - X Vai su X
Potrebbe sembrare una richiesta un po’ strana… ma abbiamo bisogno di voi! Il Mercato di Natale si avvicina e per non farci trovare impreparate stiamo già organizzando alcune cose tra cui questa. ?Cerchiamo sacchetti di carta di ogni tipo, che siano gran - facebook.com Vai su Facebook