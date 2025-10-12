Si avvicina alla ex Ma non potrebbe E scatta l’arresto

Non poteva più avvicinarsi la ex. Da settembre, dopo ripetuti atti persecutori e maltrattamenti in famiglia, aveva iniziato a indossare un braccialetto elettronico. Ma questo non gli è bastato per fermare la sua violenza e i suoi atti persecutori ai danni della donna. Così, un 38enne tunisino senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Imola. I militari dell’Arma, sapendo che il classe 1987 era sottoposto al divieto di avvicinamento all’ex compagna e ai luoghi frequentati dalla stessa, emesso recentemente dal giudice, si sono subito mossi sul territorio a seguito di un’attivazione del braccialetto elettronico pervenuta alla Centrale operativa di Imola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

