Show dei motori | 35mila persone al Centro direzionale

Napolitoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trentacinquemila persone nella seconda giornata di Napoli Overdrive Festival a Centro Direzionale. Un flusso continuo di appassionati, famiglie, curiosi e turisti sin dalla mattina ha invaso il Centro Direzionale trasformandolo in un’arena urbana spettacolare, tra show di motori, acrobazie. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

