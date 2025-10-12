Shock anafilattico sul battello in mezzo al lago di como | salvata in extremis una turista di 21 anni

Momenti di paura sul lago di Como per una giovane turista tedesca di 21 anni, colpita da un violento shock anafilattico mentre si trovava a bordo di un battello di Navigazione dei Laghi.Secondo le prime informazioni, la ragazza sarebbe stata punta da un insetto – probabilmente un’ape o una vespa. 🔗 Leggi su Quicomo.it

