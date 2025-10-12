Shock anafilattico sul battello in mezzo al lago di como | salvata in extremis una turista di 21 anni

Quicomo.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura sul lago di Como per una giovane turista tedesca di 21 anni, colpita da un violento shock anafilattico mentre si trovava a bordo di un battello di Navigazione dei Laghi.Secondo le prime informazioni, la ragazza sarebbe stata punta da un insetto – probabilmente un’ape o una vespa. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: shock - anafilattico

Punto da un insetto mentre lavora, va in shock anafilattico

Tragedia a Usini (Sassari): uomo punto da una vespa muore per shock anafilattico

Shock anafilattico dopo la puntura di insetto: albergatore in coma

shock anafilattico battello mezzoBellano, shock anafilattico sul battello in mezzo al lago: salvata turista tedesca - Il comandante ha subito fatto rotta verso l'attracco più vicino, dove la 21enne è stata rianimata dai volontari del Soccorso bellanese e dai sanitari dell’automedica di Areu ... Secondo msn.com

Bambina di 1 anno in shock anafilattico dopo aver mangiato una brioche - Una bambina di un anno e mezzo è stata portata d’urgenza al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Sant’Anna di Cona di Ferrara in shock anafilattico. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Shock Anafilattico Battello Mezzo