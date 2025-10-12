Shoah | Roccella andrò in Commissione Segre su antisemitismo di ieri e di oggi
Milano, 12 ott. (LaPresse) – “Delle mie chiarissime parole di oggi contro l’antisemitismo è stata data un’interpretazione distorta da chi è animato da cattiva coscienza e ha l’interesse a strumentalizzare per nascondere l’odio anti-ebraico che dal 7 ottobre ribolle senza freni a sinistra, o da chi non ha ascoltato direttamente il discorso. Immaginare che una persona come me, da sempre amica di Israele e degli ebrei, possa presentarsi di fronte all’Unione delle comunità ebraiche per pronunciare parole negazioniste, è ridicolo prima ancora che strumentale. Del resto, la platea che mi ascoltava ha perfettamente compreso il senso del mio discorso. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: shoah - roccella
Scoppia la polemica dopo le ultime dichiarazioni della ministra Roccella su Auschwitz e la Shoah: https://fanpa.ge/eS1c0 - facebook.com Vai su Facebook
Shoah, opposizioni in rivolta dopo frasi Roccella su “gite” ad Auschwitz - ROMA (ITALPRESS) – “Non si è fatto i conti fino in fondo con l’antisemitismo nel nostro Paese. Segnala msn.com
Liliana Segre: 'La Commissione contro l'odio servirà? E finirà con me?' - in un'intervista con Marco Vigevani, presidente del comitato eventi del Memoriale della Shoah, pubblicata online sul sito del Memoriale e ... ansa.it scrive