Sharia a Londra | vietata alle donne la maratona dei musulmani
A donne e ragazze di età superiore ai 12 anni è stato vietato da una moschea di partecipare a una corsa di beneficenza. È la Muslim Charity Run, che si è disputata oggi a Londra e ha scatenato una selva di polemiche. La gara, che si è snodata lungo un percorso di cinque chilometri, è stata definita "inclusiva" e "a misura di famiglia". Ma così non è stato nella realtà. Uomini e ragazzi di tutte le età hanno partecipato, qualche bambina anche. Ma bandite le donne, che si sono limitare a guardare mariti e fratelli competere per il trofeo. La raccolta fondi è organizzata dalla East London Mosque e si è svolta nel Victoria Park, a Tower Hamlets, quartiere definito "progressista". 🔗 Leggi su Iltempo.it
