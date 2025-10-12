Sharia a Londra | vietata alle donne la maratona dei musulmani

Iltempo.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A donne e ragazze di età superiore ai 12 anni è stato vietato da una moschea di partecipare a una corsa di beneficenza. È la Muslim Charity Run, che si è disputata oggi a Londra e ha scatenato una selva di polemiche. La gara, che si è snodata lungo un percorso di cinque chilometri, è stata definita "inclusiva" e "a misura di famiglia". Ma così non è stato nella realtà. Uomini e ragazzi di tutte le età hanno partecipato, qualche bambina anche. Ma bandite le donne, che si sono limitare a guardare mariti e fratelli competere per il trofeo. La raccolta fondi è organizzata dalla East London Mosque e si è svolta nel Victoria Park, a Tower Hamlets, quartiere definito "progressista". 🔗 Leggi su Iltempo.it

sharia a londra vietata alle donne la maratona dei musulmani

© Iltempo.it - Sharia a Londra: vietata alle donne la maratona dei musulmani

In questa notizia si parla di: sharia - londra

Londra, Trump attacca sindaco pakistano Sadiq Khan: “Uno dei peggiori al mondo, vuole imporre sharia”, la replica: “Razzista islamofobo”

sharia londra vietata donneSharia a Londra: vietata alle donne la maratona dei musulmani - A donne e ragazze di età superiore ai 12 anni è stato vietato da una moschea di partecipare a una corsa di beneficenza. iltempo.it scrive

Londra, annullato per timoredi scontri il corteo pro-sharia - E’ stato annullato oggi a Londra un corteo per sostenere l’introduzione della sharia in Gran Bretagna, mentre dei disordini sono stati registrati a Leeds, nel nord dell’Inghilterra, tra militanti di ... Secondo ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Sharia Londra Vietata Donne