Sgominata banda internazionale di rapinatori arrestati i ladri che rubavano in Svizzera e tornavano in Italia

Una banda di sei persone che agiva in Svizzera è stata arrestata in Italia dopo una collaborazione tra le polizie dei due Paesi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Sgominata banda internazionale di rapinatori, arrestati i ladri che rubavano in Svizzera e tornavano in Italia

Banda di rapinatori sgominata dalla Polizia di Piacenza: 6 arresti per colpi armati nelle stazioni di servizio del Mendrisiotto. Mandati internazionali, targhe false e una doppia vita tra Italia e Svizzera.

