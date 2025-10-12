Sgarbi e il messaggio a Domenica In | Ci vediamo presto

(Adnkronos) – "Sono lì con voi in spirito, presto ci sarò anche di persona". E' il messaggio audio che Vittorio Sgarbi invia a Domenica In. Il critico d'arte si sta riprendendo dopo mesi durissimi, caratterizzati da un ricovero al policlinico Gemelli per depressione. A Domenica In, oggi 12 ottobre, è stata ospite Evelina Sgarbi, figlia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: sgarbi - messaggio

Dentro la notizia. . I messaggi tra Evelina Sgarbi e sua mamma Barbara Hary. #DentrolaNotizia Vai su Facebook

Sgarbi e il messaggio a Domenica In: "Ci vediamo presto" - "Sono lì con voi in spirito, presto ci sarò anche di persona". Lo riporta msn.com

Vittorio Sgarbi: «Depressione? Ora sto meglio, cammino per Roma. Mi piace il nuovo Papa». Il bacio con la fidanzata e il dolce messaggio - Il critico d'arte è apparso in una foto pubblicata dalla fidanzata Sabina Colle nelle storie di ... ilgazzettino.it scrive