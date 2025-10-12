Sfratto per Il Dono | Presunte illegittimità nell' azione del Comune

Non si ferma il coro di solidarietà verso Il Dono, la storica libreria e associazione culturale di piazza Santulli, dopo l’ordinanza di sfratto emessa dal Comune di Aversa. Fondata e guidata dal professor Fortunato Allegro, la libreria è da anni un punto di riferimento per studenti e cittadini. 🔗 Leggi su Casertanews.it

