G iro giro tondo, e girano anche le tendenze, che riportano nel portagioie dell’Autunno-Inverno 2025 2026 gli orecchini a sfera, anche detti a bottone. Lucidi, tondi, metallici, riflettenti: sono bijoux da capogiro. Da Fendi a Chanel, fino a Jacquemus e brand più piccoli, tornano a decorare i lobi con un’eleganza che parla la lingua del design. Giganti e ricercati: 5 modelli di orecchini per rivoluzionare il proprio stile con un gesto X Rotondi, essenziali e un po’ rétro, evocano gli anni Ottanta ma con un piglio contemporaneo. Un accessorio ipnotico che torna nell’orbita delle tendenze spaziando dai mini ai maxi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sfera e basta. La tendenza orecchini tondi che vedremo ovunque questo inverno