Sfera e basta La tendenza orecchini tondi che vedremo ovunque questo inverno

Iodonna.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

G iro giro tondo, e girano anche le tendenze, che riportano nel portagioie dell’Autunno-Inverno 2025 2026 gli orecchini a sfera, anche detti a bottone. Lucidi, tondi, metallici, riflettenti: sono bijoux da capogiro. Da Fendi a Chanel, fino a Jacquemus e brand più piccoli, tornano a decorare i lobi con un’eleganza che parla la lingua del design. Giganti e ricercati: 5 modelli di orecchini per rivoluzionare il proprio stile con un gesto X Rotondi, essenziali e un po’ rétro, evocano gli anni Ottanta ma con un piglio contemporaneo. Un accessorio ipnotico che torna nell’orbita delle tendenze spaziando dai mini ai maxi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

sfera e basta la tendenza orecchini tondi che vedremo ovunque questo inverno

© Iodonna.it - Sfera e basta. La tendenza orecchini tondi che vedremo ovunque questo inverno

In questa notizia si parla di: sfera - basta

Rissa al concerto di Sfera Ebbasta. Pugni e calci tra alcuni ragazzini: "Basta: non vi sapete divertire"

Ovale perfetto. I nuovi orecchini a cerchio fanno il giro lungo nell’autunno 2025 - Per chi è in cerca di un paio di orecchini a cerchio particolari senza tempo, il modello Lock di Tiffany&Co ... Riporta iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Sfera Basta Tendenza Orecchini