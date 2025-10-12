Seychelles il leader dell' opposizione Herminie vince le elezioni presidenziali
Il leader dell’opposizione Patrick Herminie ha vinto le elezioni presidenziali alle Seychelles sconfiggendo il presidente uscente Wavel Ramkalawan al ballottaggio, secondo i risultati ufficiali diffusi domenica mattina. Herminie ha ottenuto il 52,7% dei voti, mentre Ramkalawan si è fermato al 47,3%, secondo i dati ufficiali. Rappresenta il partito United Seychelles, che ha guidato il paese per quattro decenni prima di perdere il potere nel 2020. Sia Herminie che Ramkalawan hanno condotto campagne elettorali vivaci cercando di affrontare le questioni chiave per gli elettori, tra cui i problemi ambientali e una crisi di tossicodipendenza in un Paese da tempo considerato una meta turistica d’eccellenza, ai vertici della classifica dei paesi africani più ricchi per prodotto interno lordo pro capite. 🔗 Leggi su Lapresse.it
