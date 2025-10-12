Ha pareggiato 1-1, la Juniores bianconera, ieri pomeriggio, sul campo del Follonica Gavorrano (sesta giornata). Un risultato che dà continuità al successo centrato con il Poggibonsi. Gli altri risultati: Cannara-San Donato Tavarnelle 4-0, Orvietana-Montevarchi 2-0, Poggibonsi-Tuttocuoio 1-1, Scandicci-Foligno 4-3, Trestina-Grosseto 2-1, Terranuova Traiana Pontedera 1-2. Ha riposato: Sansepolcro. La classifica: Scandicci 13; Orvietana 12; Montevarchi, Siena e Sansepolcro 10; Trestina 9; Cannara e Poggibonsi 8; Grosseto 7; Foligno 6; Terranuova Traiana 5; Tuttocuoio 2; Follonica Gavorrano 1; San Donato Tavarnelle 0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Settore giovanile. Juniores, pareggio a casa FolloGavo. Oggi gli Allievi