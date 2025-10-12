Servillo gran debutto alla Pergola Aspettando il Donald di Massini

Arriva Toni Servillo, aspettando il “Donald“ di Stefano Massini che si appresta al debutto in prima nazionale al Piccolo Teatro dal 14 al 19 ottobre. Ma intanto il direttore artistico per l’apertura della sua stagione alla Pergola, manda sul palco per il pubblico fiorentino un evento speciale di Toni Servillo dedicato a uno straordinario poeta della scena, Antonio Neiwiller (1948-1993), domani in data unica alle 21, con un un’introduzione a cura dello stesso Massini. Il lavoro di Servillo riporta al 1987, quando tre compagnie teatrali dell’area napoletana, decisero di mettere assieme i propri progetti senza annullare le proprie individualità, fondando ‘ Teatri Uniti ’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

