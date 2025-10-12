Serie D Noale sempre più giù Rialza la testa il Portogruaro
Settima giornata del girone C di serie D con più scuri che chiari per le veneziane. La Calvi Noale, che da una settimana è affidata a Massimiliano De Mozzi dopo l'esonero di mister Angelo Vernucci, inanella la quarta sconfitta consecutiva nel derby casalingo contro il Treviso: termina 0-2, con i. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
serie - noale
