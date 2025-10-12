Serie D | il Lentigione ospita il San Giuliano City mentre la Correggese riceve la Pro Palazzolo che ha un punto in meno dei biancorossi Dubbio per Pedrelli | in porta Cheli o Gasparini?

Oramai è un cliché: entrambe in casa, entrambe in campo alle 15 sino al 26 di ottobre quando tornerà l’ora solare e le gare saranno anticipate di mezzora: sono il Lentigione, primo con 15 punti, che al Levantini attende il San Giuliano City (sesto a 9) e la Correggese, decima a 7 punti, che al Borelli riceve la Pro Palazzolo, 13° a 6 punti. E’ la settima giornata d’andata del campionato di Serie D, con partite non facili per i team reggiani, ma comunque accessibili. Una strana coincidenza: tutti i bomber delle quattro formazioni hanno segnato ad oggi due gol: così Jassey (foto), Pari e Penta del Lenz, il giovane Luca Lupano del San Giuliano, Siligardi della Correggese e Andrea Capone del Pro Palazzolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

