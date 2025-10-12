Serie D | il Lentigione ospita il San Giuliano City mentre la Correggese riceve la Pro Palazzolo che ha un punto in meno dei biancorossi Dubbio per Pedrelli | in porta Cheli o Gasparini?
Oramai è un cliché: entrambe in casa, entrambe in campo alle 15 sino al 26 di ottobre quando tornerà l’ora solare e le gare saranno anticipate di mezzora: sono il Lentigione, primo con 15 punti, che al Levantini attende il San Giuliano City (sesto a 9) e la Correggese, decima a 7 punti, che al Borelli riceve la Pro Palazzolo, 13° a 6 punti. E’ la settima giornata d’andata del campionato di Serie D, con partite non facili per i team reggiani, ma comunque accessibili. Una strana coincidenza: tutti i bomber delle quattro formazioni hanno segnato ad oggi due gol: così Jassey (foto), Pari e Penta del Lenz, il giovane Luca Lupano del San Giuliano, Siligardi della Correggese e Andrea Capone del Pro Palazzolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: serie - lentigione
Serie D, oggi in campo Correggese e Lentigione. I biancorossi sfidano il Rovato Vertovese
Attualmente in serie D, ha 23 anni e la scorsa stagione ha segnato 15 reti in Eccellenza. Idea Iori, attaccante del Lentigione
Serie D. Lentigione, che giornata!. Batte il Rovato e si gode la vetta in solitudine
7° giornata Serie D - Girone D Lentigione - Sangiuliano City Domenica 12 Ottobre 2025 ore 15:00 Immergas Stadium - Lentigione INFO BIGLIETTERIA Prezzi: 13-18 anni e Over 65 ? 8€ Over 18 ? 12€ Under 13 ? ingresso gratuito no - facebook.com Vai su Facebook
Serie D: Lentigione hosts San Giuliano City, while Correggese hosts Pro Palazzolo, who are one point behind the Biancorossi. Pedrelli is in doubt: will Cheli or Gasparini be in ... - Oramai è un cliché: entrambe in casa, entrambe in campo alle 15 sino al 26 di ottobre quando tornerà l’ora solare e le gare saranno anticipate di mezzora: sono il Lentigione ... Si legge su sport.quotidiano.net
CALCIO SERIE D. Missione difficile per il Tuttocuoio - Il Tuttocuoio, ultimo in classifica con 2 punti, ospita domani la Pistoiese, una delle ... Come scrive msn.com