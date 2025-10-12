Serie D il derby va al Fasano | Virtus Francavilla sconfitta 0-1

FRANCAVILLA FONTANA - Il Fasano torna alla vittoria superando per 0-1 allo scadere la Virtus Francavilla con una rete di Lagzir, e contestualmente torna di nuovo in solitaria alla vetta della classifica della Serie D-Girone H dopo sette giornate. Match intenso quello della Nuovarredo Arena, con. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

