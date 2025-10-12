Serie D il derby va al Fasano | Virtus Francavilla sconfitta 0-1
FRANCAVILLA FONTANA - Il Fasano torna alla vittoria superando per 0-1 allo scadere la Virtus Francavilla con una rete di Lagzir, e contestualmente torna di nuovo in solitaria alla vetta della classifica della Serie D-Girone H dopo sette giornate. Match intenso quello della Nuovarredo Arena, con. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: serie - derby
Serie A, si riparte con il Derby d’Italia
Serie A, equilibrio nel derby di Roma
Serie B Nazionale – Fabo e La T Gema nel girone A. Barsotti e Infante: "Rimpianto derby»
Serie D, il Derby dello Stretto va al Messina: Trocini sconsolato in panchina dopo il ko amaranto - facebook.com Vai su Facebook
Serie A Lega Basket, il derby Varese-Milano alle 18.15 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket #SkySport #Basket #SkySportBasket - X Vai su X
Serie D, il derby va al Fasano: Virtus Francavilla sconfitta 0-1 - 1 allo scadere la Virtus Francavilla con una rete di Lagzir, e contestualmente torna di nuovo in solitaria alla vetta della ... Lo riporta brindisireport.it
Derby pugliese per il Fasano, al “Curlo” è atteso il Nardò - Ospite di turno il Nardò, atteso allo stadio “Vito Curlo” per la sfida in programma domenica 5 ottobre alle 15. Riporta osservatoriooggi.it