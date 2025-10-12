E’ la sfida tra due delle tre capolista, con il Siena che tiferà ardentemente per un pareggio che porterebbe i bianconeri della città del Palio in testa da soli, in caso di successo sul Cannara e di "X" allo "Zecchini", tra Grosseto e Tau. Il miglior attacco del girone, quello maremmano, con 10 reti realizzate, contro la seconda miglior difesa, quella amaranto. Tau che di reti ne ha realizzate 9, una appena in meno dei torelli biancorossi; ma attenzione: solo una (e su autorete) in trasferta. Con i soliti infortunati (Viano stagione finita, Pietro Carcani un mese e mezzo out, Bachini idem, Barsotti invece dovrebbe rientrare a breve), bisognerà fare di necessità virtù al cospetto di una corazzata, allenata da Paolo Indiani, uno dei tecnici che ha vinto di più tra serie "D" ed ex "C2". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie "D" - Girone "E". Tau, derby d’alta quota