Serie D Fossombrone a caccia di punti preziosi Davanti avrà un forte Teramo ancora imbattuto

Oggi alle 15 il Fossombrone sfiderà il Teramo. Il Fossombrone, reduce da due sconfitte — in campionato con la Vigor Senigallia e in Coppa Italia contro l’Ancona — cerca punti preziosi contro il Teramo, ancora imbattuto. I due derby consecutivi hanno messo a dura prova i metaurensi, che non sono riusciti a portare a casa risultati positivi. Entrambe le sfide hanno evidenziato le difficoltà realizzative degli uomini di Giuliodori, chiamato a schierare la formazione migliore per affrontare il più attrezzato Teramo, che arriverà al "Bonci" con il terzo attacco del campionato, forte di 12 reti realizzate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

