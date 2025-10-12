Serie D | Degl’Innocenti Bruni e Sesti tornano dopo la squalifica Out solo Simonti L’analisi del dg Finocchi sul momento della squadra Il Terranuova rischia in casa del Ghiviborgo

TERRANUOVA "Ci aspettiamo una squadra che gioca a pallone, quindi che vinca il migliore. Ci auguriamo di far divertire il pubblico". Sono queste le parole del direttore generale del Terranuova Traiana Simone Finocchi a poche ore dalla partita che vedrà i biancorossi opposti al Ghiviborgo allo stadio Elso e Rolando Bellandi di Ghivizzano, in provincia di Lucca. "Dobbiamo riuscire a mettere a terra un gioco che ci permetta di fare un’annata importante" ha aggiunto il dirigente terranuovese. Oggi il Terranuova potrà contare di nuovo sull’apporto di Degl’Innocenti, Bruni e Sesti, squalificati nell’ultimo turno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

