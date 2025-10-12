Serie D | ancora assente bomber Vitiello tra i bianconeri Il Sansepolcro a Prato Ciampelli studia le mosse
SANSEPOLCRO Una parentesi che si chiude dopo quasi 46 anni, tanto è trascorso dall’ultimo precedente fra Prato e Sansepolcro sul rettangolo del Lungobisenzio. Le due squadre, che si erano dapprima incontrate anche in D, allora militavano in serie C2. Era il 23 dicembre 1979 e i biancazzurri di mister Giovanni Meregalli si imposero con un netto 3-0 sui bianconeri di Silvano Grassi (che pure aveva allenato e vinto a Prato), trionfando poi anche in campionato, mentre il Borgo riuscì a salvarsi. La speranza è che ovviamente non si ripeta quel risultato, anche se la formazione laniera sembra aver ingranato la giusta marcia, con tre vittorie e una sconfitta nelle ultime quattro gare dopo i due ko iniziali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
