Serie C Pro Patria-Union Brescia 0-2 Grande vittoria | gol e highlights

Con una prestazione solida e consapevole, il Brescia torna finalmente al successo e lo fa nel modo migliore: con carattere, qualità e personalità. A Busto Arsizio, i biancazzurri di mister Diana superano la Pro Patria 2-0 grazie alle prodezze di De Maria e Di Molfetta, due gioielli da fuori area. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
