SERIE C Benevento-Team Altamura | la diretta testuale
Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento e Team Altamura si affrontano al “Ciro Vigorito” nella nona giornata di campionato. I giallorossi sono alla ricerca del riscatto dopo il ko di Latina che ha fatto perdere la vetta della classifica ai ragazzi di Auteri. I pugliesi hanno conquistato 5 pareggi nelle ultime 5 giornate. Benevento quasi al completo, assenti solo Simonetti e il lungodegente Nardi. Benevento-Team Altamura (ore 17:30) Benevento (3-4-3): Vannucchi; Scognamillo, Saio, Borghini; Pierozzi, Maita, Prisco, Ceresoli; Lamesta, Salvemini, Manconi. A disp.: Russo, Esposito, Ricci, Romano, Sena, Rillo, Viscardi, Mehic, Talia, Tsingaras, Carfora, Cantisani, Tumminello, Della Morte, Mignani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
