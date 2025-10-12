Esordio assoluto in terra orobica per la Gruppo Mascio alla ChorusLife Arena in un derby lombardo con l’Urania Milano denso di significati. Bergamo arriva da due successi (Roseto in casa e Rimini) e viaggia a 89,3 punti di media, con D’Angelo Harrison top scorer a 24,3 e 15 giocatori già in doppia cifra complessiva. Così l’assistente Lasi: "Inaugureremo a livello di pallacanestro il nuovo palazzo. Vogliamo onorarlo nel modo migliore". Attenzione all’esperienza e al talento dell’Urania: c’è il clamoroso talento del classe 1992 Alessandro Gentile (nella foto), reduce da 31 punti con la Fortitudo, più Amato e due stranieri di livello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie A2. La Blu Basket debutta alla ChorusLife Arena. Urania per lo sgambetto