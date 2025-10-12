Serie A2 La Blu Basket debutta alla ChorusLife Arena Urania per lo sgambetto

Esordio assoluto in terra orobica per la Gruppo Mascio alla ChorusLife Arena in un derby lombardo con l’Urania Milano denso di significati. Bergamo arriva da due successi (Roseto in casa e Rimini) e viaggia a 89,3 punti di media, con D’Angelo Harrison top scorer a 24,3 e 15 giocatori già in doppia cifra complessiva. Così l’assistente Lasi: "Inaugureremo a livello di pallacanestro il nuovo palazzo. Vogliamo onorarlo nel modo migliore". Attenzione all’esperienza e al talento dell’Urania: c’è il clamoroso talento del classe 1992 Alessandro Gentile (nella foto), reduce da 31 punti con la Fortitudo, più Amato e due stranieri di livello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

