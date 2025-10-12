Serie A2 Elite Calcio a 5 prima vittoria in campionato per l' MGM 2000
Una Mgm da batticuore batte per 6-5 al PalaFaedo il Maccan Prata di Pordenone e conquista la sua prima vittoria della storia in serie A2 Élite. Un match veramente non adatto ai deboli di cuore, ma che ha regalato tanto spettacolo ed emozioni. Con una prova gigantesca nella ripresa l’Mgm è stata. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
CALCIO A 5 SERIE A2 ÉLITE: LECCO TRAVOLGE ROVERETO A DOMICILIO 4-2 - 2 il campo dell’ Olympia Rovereto nella terza giornata del girone A di Serie A2 Élite. Secondo msn.com
Serie A2 Élite: Pordenone lassù nel girone A, Taranto in vetta a punteggio pieno col Benevento - Una capolista nel girone A, una coppia al comando nel B: le classifiche della Serie A2 Élite assumono una fisionomia più definita dopo il weekend della terza giornata di regular season, il primo con i ... Si legge su calcioa5live.com