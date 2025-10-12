Serie A in Equilibrio | Napoli e Roma in Testa 5 Big Inseguono Crisi Fiorentina
Serie A: Un Equilibrio Precario, Tra Fughe in Vetta e Crisi Inaspettate. La Serie A si prepara a riprendere il suo cammino dopo la sosta per le nazionali, e lo fa in un contesto di grande equilibrio e incertezza. In vetta, la Roma, capolista insperata, rischia di soffrire di vertigini, mentre il Napoli, campione navigato, cerca un ulteriore strappo, sperando anche nella complicità dell’Inter, ospite all’Olimpico dopo la pausa. Le Due Velocità: Napoli e Roma in Fuga, 5 Big All’Inseguimento. Il campionato è diviso in due velocità. Da un lato, Napoli e Roma cercano di allungare, con l’Inter che si presenta all’Olimpico forte della sua difesa rocciosa (soli 8 gol subiti) e del suo attacco prolifico (17 gol segnati). 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: serie - equilibrio
Serie A, equilibrio nel derby di Roma
Brignoli sulla Serie A: «Napoli favorito, ma l’Inter resta lì. Roma outsider se trova equilibrio»
Bizzotto sulla Serie A: “Si intravede un equilibrio di fondo”
Serie A in equilibrio: 5 big a caccia di Napoli e Roma. Spopolano Modric e De Bruyne,Lazio staccata e Fiorentina a picco #ANSA - X Vai su X
Serie BRIO | Ceramica Rondine Linee pulite, colori naturali, equilibrio perfetto tra eleganza e leggerezza. La serie BRIO di Ceramica Rondine nasce per dare ritmo e personalità agli ambienti, con superfici che catturano la luce e valorizzano ogni dettaglio. - facebook.com Vai su Facebook
Serie A in equilibrio: 5 big a caccia di Napoli e Roma - La Roma, capolista insperata, rischia di soffrire di vertigini, il Napoli, campione navigato, prova un ulteriore strappo sperando magari nella complicità dell' Inter, ospite dell'Olimpico alla ripresa ... Riporta ansa.it
Serie A: in arrivo 13 big match, Inter sotto esame - MILAN (13 punti): le ambizioni di Allegri e la tenuta di Modric saranno testati dal doppio scontro ravvicinato con Atalanta e Roma. Secondo ansa.it