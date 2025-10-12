Serie A in Equilibrio | Napoli e Roma in Testa 5 Big Inseguono Crisi Fiorentina

Serie A: Un Equilibrio Precario, Tra Fughe in Vetta e Crisi Inaspettate. La Serie A si prepara a riprendere il suo cammino dopo la sosta per le nazionali, e lo fa in un contesto di grande equilibrio e incertezza. In vetta, la Roma, capolista insperata, rischia di soffrire di vertigini, mentre il Napoli, campione navigato, cerca un ulteriore strappo, sperando anche nella complicità dell’Inter, ospite all’Olimpico dopo la pausa. Le Due Velocità: Napoli e Roma in Fuga, 5 Big All’Inseguimento. Il campionato è diviso in due velocità. Da un lato, Napoli e Roma cercano di allungare, con l’Inter che si presenta all’Olimpico forte della sua difesa rocciosa (soli 8 gol subiti) e del suo attacco prolifico (17 gol segnati). 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

