Serie A il big rinnova e fa impazzire tutti i tifosi | pronto contratto fino al 2030
La Serie A si sta preparando ad uno dei rinnovi più attesi: il big prolunga fino al 2030, ecco tutti i dettagli sull’accordo. È tempo di nuovi accordi in Serie A, con diversi club che stanno procedendo con i dialoghi con i diversi entourage per blindare i propri big. Occhio allora alle ultime novità che sono arrivate questa mattina in merito ad un giocatore in particolare. Il rinnovo di contratto fino al 2030 sembra ora essere a un passo. Serie A, il big fa sognare: rinnovo fino al 2030 in arrivo. A parlare del nuovo rinnovo di contratto in arrivo è stato questa mattina il ‘Corriere dello Sport’, secondo cui è a un passo il prolungamento fino al 2030 di Riccardo Orsolini con il Bologna. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
Approfondisci con queste news
Estra rinnova la partnership con Emma Villas Codyeco Lupi Siena per la stagione 2025-2026 di Serie A2. Un accordo che unisce sport, sostenibilità e territorio, rafforzando una collaborazione strategica. - facebook.com Vai su Facebook
È morto poco fa, lutto in Serie A: il cordoglio di una Big - Sono ore devastanti per un ex calciatore di Serie A che incassa un lutto terribile che ha portato enorme tristezza anche tra i tifosi, oltre che tra i suoi familiari. Riporta diregiovani.it
Serie A: Lecce-Bologna 2-2 - In gol per i pugliesi Coulibaly (13') e Camarda (94'). Secondo ansa.it