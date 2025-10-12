Serie A il big rinnova e fa impazzire tutti i tifosi | pronto contratto fino al 2030

La Serie A si sta preparando ad uno dei rinnovi più attesi: il big prolunga fino al 2030, ecco tutti i dettagli sull’accordo. È tempo di nuovi accordi in Serie A, con diversi club che stanno procedendo con i dialoghi con i diversi entourage per blindare i propri big. Occhio allora alle ultime novità che sono arrivate questa mattina in merito ad un giocatore in particolare. Il rinnovo di contratto fino al 2030 sembra ora essere a un passo. Serie A, il big fa sognare: rinnovo fino al 2030 in arrivo. A parlare del nuovo rinnovo di contratto in arrivo è stato questa mattina il ‘Corriere dello Sport’, secondo cui è a un passo il prolungamento fino al 2030 di Riccardo Orsolini con il Bologna. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

