BASKET Davanti al suo pubblico, la Pallacanestro Brescia mette in fila il secondo successo in due gare e firma l’esordio casalingo perfetto per Matteo Cotelli. La Germani impone subito il proprio marchio: 23-8 d’avvio con l’energia di Ndour a innescare Rivers e le scelte pulite di Ivanovic tra penetrazioni e perimetro. L’unico vero passaggio a vuoto arriva nel secondo quarto, quando l’inerzia si sporca e il margine si assottiglia fino al 39-34 dell’intervallo, ma il gancio sulla sirena di Burnell vale come manifesto di solidità. La ripresa restituisce la versione più matura di Brescia: l’asse Della Valle (nella foto)–Bilan riapre la pista, poi i due liberi di ADV e il recupero con tripla di un letale Ivanovic rispianano la strada fino al 53-41. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie A. Germani Brescia, con Trento il secondo ruggito