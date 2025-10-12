Serie A Élite Viadana cinque mete per ripartire Mogliano si arrende allo Zaffanella
È una vittoria che profuma di sollievo quella del Rugby Viadana 1970: 35–22 a Mogliano nella prima di Serie A Élite. Cinque mete e, soprattutto, la sensazione di una squadra che ha finalmente provato a produrre il suo gioco. Dopo i ko in Supercoppa e Coppa Italia serviva un segnale davanti al pubblico di casa. Il piano-partita è chiaro da subito: ritmo e campo verticale. Frutos Macchi rompe l’equilibrio al quindicesimo, Ferro realizza e non si fermerà più (55 dalla piazzola, Player of the Match). Mogliano prova a restare aggrappato con Peruzzo e i calci di Favaretto, ma Ciardullo colpisce due volte nel primo tempo: 21–12 all’intervallo e inerzia ai gialloneri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
