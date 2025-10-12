Serie A Cantù sete di riscatto contro Reggio Emilia Cremona riceve Sassari
Dopo Brescia, Varese e Milano, prosegue oggi l’impegno per le squadre lombarde nella seconda giornata di LBA: Acqua S.Bernardo Cantù – UNA Hotels Reggio Emilia alle 12 al PalaDesio; Vanoli Cremona – Banco di Sardegna Sassari alle 17.30 al PalaRadi. Cantù alla prima in casa dopo la brutta batosta con Trento: precedenti 55 con i biancoblu avanti 29-25 (in Brianza 21-6). Ex di turno Andrea De Nicolao, a Reggio due stagioni con Supercoppa 2015 e finale Scudetto 2016. Brienza (nella foto) chiede un salto di qualità: "Vogliamo essere più performanti, entrare con la testa nel campionato". La settimana, pesante, deve chiudersi con un segnale importante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
