Serie A addio ai biglietti cartacei per la Roma | perché dovrebbero farlo tutte le squadre
Dalla stagione 20252026 la Roma ha introdotto una novità che segna un punto di svolta per i tifosi e per tutto il calcio italiano: i biglietti cartacei sono stati aboliti. Anche i pdf stampabili a casa sono stati eliminati. Per accedere allo stadio Olimpico, oggi basta un QR code digitale salvato sul proprio smartphone. Una scelta che unisce innovazione tecnologica, sicurezza e sostenibilità e che potrebbe presto diventare un modello per l’intera Serie A. Il nuovo sistema non è solo una modernizzazione del processo di accesso, ma rappresenta una vera e propria strategia anti-bagarinaggio. Con i biglietti digitali, ogni titolo di ingresso è unico, verificabile e non duplicabile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
