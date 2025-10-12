Dalla stagione 20252026 la Roma ha introdotto una novità che segna un punto di svolta per i tifosi e per tutto il calcio italiano: i biglietti cartacei sono stati aboliti. Anche i pdf stampabili a casa sono stati eliminati. Per accedere allo stadio Olimpico, oggi basta un QR code digitale salvato sul proprio smartphone. Una scelta che unisce innovazione tecnologica, sicurezza e sostenibilità e che potrebbe presto diventare un modello per l’intera Serie A. Il nuovo sistema non è solo una modernizzazione del processo di accesso, ma rappresenta una vera e propria strategia anti-bagarinaggio. Con i biglietti digitali, ogni titolo di ingresso è unico, verificabile e non duplicabile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Serie A, addio ai biglietti cartacei per la Roma: perché dovrebbero farlo tutte le squadre